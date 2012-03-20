〔澳洲个股〕力拓称铁矿石扩产计划进展顺利

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透珀斯3月20日电---全球第二大铁矿石生产商--力拓(RIO.AX)(RIO.L)称,公司预定明年竣工的铁矿石产能扩建计划进展顺利,尽管担忧中国需求持续降温.
"虽然中国国内生产总值(GDP)增速趋缓,我们根据以往数据仍相信这会是软着陆,今年中国经济会录得稳健增长,"力拓扩建项目董事总经理David Joyce发言称.
力拓计划到2013年下半年提升澳洲西部Pilbara铁矿石带的产量至每年2.83亿吨,高于目前的2.25亿吨.这相当于目前全球铁矿石贸易量的五分之一左右.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。