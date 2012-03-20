〔澳洲个股〕力拓称铁矿石扩产计划进展顺利

路透珀斯3月20日电---全球第二大铁矿石生产商--力拓(RIO.AX)(RIO.L)称,公司预定明年竣工的铁矿石产能扩建计划进展顺利,尽管担忧中国需求持续降温.

"虽然中国国内生产总值(GDP)增速趋缓,我们根据以往数据仍相信这会是软着陆,今年中国经济会录得稳健增长,"力拓扩建项目董事总经理David Joyce发言称.

力拓计划到2013年下半年提升澳洲西部Pilbara铁矿石带的产量至每年2.83亿吨,高于目前的2.25亿吨.这相当于目前全球铁矿石贸易量的五分之一左右.(完)