〔中国货币市场〕回购利率小涨,受跨季因素及国库现金定存到期扰动

路透上海3月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动.

上海一位券商交易员称,"主要还是跨节因素,但不会像一月份那么紧张,央票一直没有发,央行公开市场操作还是很有余地的."

她表示,月底之前回购利率可能还会继续上涨,7天期可能会超过4%,但幅度预计仍有限.

中国人民银行公开市场周二仅进行了500亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%,本周料很可能继续净回笼资金.该操作规模较上周二的660亿元28天正回购虽有萎缩,但仍处高位.

此次到期的国库现金定存为九个月期,中标利率是5.90%.不过财政部上周宣布,将于周四(22日)再次进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款量500亿元人民币,期限六个月.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5034 2.4033 +10.01 3,156.14

七天CN7DRP=CFXS 3.0086 2.8913 +11.73 377.67

14天CN14DRP=CFXS 3.7036 3.5616 +14.20 135.27

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5144 2.4071 +10.73 882.40

七天CHICNY7D=CFXS 3.0507 2.9260 +12.47 28.55

==============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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