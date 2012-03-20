〔中国货币市场〕回购利率小涨,受跨季因素及国库现金定存到期扰动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月20日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动.
上海一位券商交易员称,"主要还是跨节因素,但不会像一月份那么紧张,央票一直没有发,央行公开市场操作还是很有余地的."
她表示,月底之前回购利率可能还会继续上涨,7天期可能会超过4%,但幅度预计仍有限.
中国人民银行公开市场周二仅进行了500亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%,本周料很可能继续净回笼资金.该操作规模较上周二的660亿元28天正回购虽有萎缩,但仍处高位.
此次到期的国库现金定存为九个月期,中标利率是5.90%.不过财政部上周宣布,将于周四(22日)再次进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款量500亿元人民币,期限六个月.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5034 2.4033 +10.01 3,156.14
七天CN7DRP=CFXS 3.0086 2.8913 +11.73 377.67
14天CN14DRP=CFXS 3.7036 3.5616 +14.20 135.27
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5144 2.4071 +10.73 882.40
七天CHICNY7D=CFXS 3.0507 2.9260 +12.47 28.55
==============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。