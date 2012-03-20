更正:《热点透视》避险资产出现震荡,预示金融市场投资方向大变

(更正:因译文有误,内文第四段改为....美元兑一篮子货币指数在"2001年"达到120的峰值,非"2011年")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧

路透伦敦3月19日电---各金融市场一夕变色.美元兑日圆处于11个月高点.金价自2月28日以来下跌8%,而英国、德国及美国公债收益率(殖利率)均大幅上涨,因高价避险工具走势踉跄.全球股市虽上涨,但走势沉闷.

这一切发展都反映着基本面利多因素.全球和美国经济均正改善当中.美国实施第三轮量化宽松可能性降低.但事况略为恢复正常,却威胁着摇撼不断高耸的避险债券价格,并在全球外汇、商品及股票市场出现后续效应.

事态看似恢复正常却带来威胁,因这打破了延续多年且已经发展到极端的趋势:英国公债收益率创下至少三个世纪以来的新低,美国公债涨势则是延续三十年.

处理罕见危机的政策已经对所有人造成影响.量化宽松政策推动避险公债收益率下滑,藉以让股票及外汇资产等风险偏高投资取得较为低廉的融资成本.美元因而成为主要融资货币.美元兑一篮子货币指数在2001年达到120的峰值,而自2008年以来则创出70区间的纪录低点.这对于替代金属货币--黄金有利.而大宗商品多用美元计价,因此其价格也因美元走软而上扬.

但随着美债收益率攀升,美元正呈现大涨.美元指数已然走高,尽管仍在80的水准.价格已见膨胀的全球商品市场所面临的威胁,在于若美元不断走高,商品价格及金价可能做出非常负面的回应.这可能会是件好事.若全球经济想要持续复苏,避险公债价格下跌是理所当然的,且油价也需要下跌.

债市修正不见得对全球股市不利,然而股市一直以来也因为融资成本低廉而受惠,若债市的修正走势非常剧烈,股市初期也恐将受到重伤害.决策官员也不会平静地看着避险公债收益率走高.收益率上扬意味着抵押贷款成本升高,而这恐将损及美国房市复苏.

金融市场大震荡正迎面而来.避险公债价格必然会下跌,而其价格崩盘走势将会带来重大冲击.目前已经可以感受到初期的震波.(完)