《日本金融分析》AIJ丑闻与日本企业养老金的定时炸弹

撰稿 Chikafumi Hodo/Nathan Layne 编译 田建华/蔡美珍/隋芬

路透神户/东京3月20日电---位于日本西部港口城市神户的垂水出租车公司正濒临破产边缘,从其可窥日本各地数以万计的中小型企业所面临的危机,履行养老金支付义务的希望渺茫.

公司老板--现年59岁的Satoshi Nagata,一直向银行争取在9月前取得一笔贷款.9月是一项合约条款的最后期限,届时将使得该公司的养老金账户缺口扩大三倍.没有这笔贷款,垂水出租车公司,连同其40辆车的车队以及80名司机,将可能歇业.

"2007年以后我们每年都亏钱,这笔养老金拨款所需要的额外资金,将我们的生意逼入绝路了.我已经变卖了一切来保住公司,从股票到高尔夫球场会员资格一切一切,"在充当公司总部的老旧木造房子二楼,老板Nagata坐在破旧沙发上说道.

"我正和银行商讨,准备在8月底前拨款.但如果没谈成,我们麻烦就大了."

Nagata并未投资AIJ投资顾问.AIJ是上月末爆发20亿美元养老金弊案的焦点.但是Nagata表示,他了解为什么其它苦于应付退休金负担的养老基金会投资AIJ.

"我们没涉入AIJ,但是我能理解为什么他们投资这种高收益投资工具,"Nagata说道.

日本AIJ投资顾问公司涉嫌伪造投资报告事件,已成为日本最大金融丑闻之一,目前正受到调查.AIJ管理约2,000亿日圆(24亿美元)养老金,据信几乎已经全部化为乌有,有84家养老金机构委托AIJ投资管理,相关企业员工高达88万人,皆受到重创.

日本金管机构被抨击未防止这起弊案,金融厅已对日本全部265家代客操作资产管理公司展开调查.政坛人士正在考虑通过一些规范,例如限制高风险投资及防护措施,来支持众多摇摇欲坠的养老基金.

但对于大批养老基金而言,新规定及监管帮不了什么忙,这些养老基金已经面临巨大资金缺口,无法达成高达5.5%的年报酬率目标,这些目标在几十年前基金成立之时是很可行的,但如今在零利率及通缩年代里,变得遥不可及.

27万亿(兆)日圆的日本中小企业养老金资产,多数由595家养老金合作社管理,其中约有六分之一已经被厚生劳动省列入财务状况危急.到2011年3月时,资金缺口合计达6,300亿日圆.

"对于那些没能好好管理资产的企业而言,养老金成为获利能力的沉重负担,"大和总研首席研究员铃木准指出,"在通缩环境下,养老储备金短缺情况往往会加剧,而日本已经长期处于通缩环境.这是严重的结构性问题."

参阅日本养老金相关图表,请点击(r.reuters.com/dup27s)

**像骨牌般接连倒下**

从垂水出租车公司的情况,可以看出一个养老基金发生问题而遭清算之后,所产生的连锁效应.

日本现行的企业养老金制度可以追溯到1960年代,当时政府允许企业借用一部分国家劳工退休金资金,作为投资之用,这个制度原本实施顺利,一直到1990年日本泡沫经济破灭及股价大跌为止.

在那之后,大多数有能力的大型企业便还清了借用的养老金,如此一来,企业可以选择解散自家的养老基金,降低给付目标,或是改用类似美国的401K退休金制度.这些改变将管理养老金的负担转移到员工自己身上.

"大一点的公司有能力拨出更多现金做养老金储备,同时还上借用国家的那部分.但小公司就做不到了.这对社会来说是一个问题."民主党议员Tsutomu Okubu称.他是处理该问题的一个专门小组的成员.

养老基金的数量已因此大减,而维系下来的那些,多数又属于财力疲弱,无力归还所借政府资金的合作社.这些合作社是由同行业的公司组成,好比同属加油站与影印店.像垂水出租车公司就属于兵库县出租车行业养老金合作社.

2006年,该养老基金合作社决定咬紧牙关,偿还借用政府养老金计划的70亿日圆.在其50家成员企业中,21家有能力一次性还清.其余29家则选择了10年分期付款,每年偿还大约1,500万日圆,这个数目对一家小型出租车公司来说也是相当之大.

2007年,这29家公司中发生第一宗破产,导致其余28家债务负担增大.截至今年2月底又有14家相继关张.据破产调研机构东京商工调查,这是已知首例由养老金合作社解散引发的系列破产案.

垂水出租车公司需在8月前筹到约1亿日圆,方能收拾局面.如在截止日期前实现不了,资金负担将自动增至4.4亿日圆,因为它将被要求为更多家破产成员企业负担支出.Nagata说,这必将拖垮他的企业.

东京商工调查的分析师Kunio Hashimoto警告说,在200多家欠着国家养老金的合作社中任何一家,类似的危机都有可能上演.

"未来它们有可能就是被解散的对象,重蹈垂水出租覆辙."Hashimoto表示,"问题就是有这么严重."

**投资风险预警**

凭着一项以日经指数期权等衍生品为重心的投资策略,AIJ去年底曾对潜在客户声称,在避税地开曼群岛所建的一支旗舰基金自2002年以来累计回报率已达245%.

在AIJ社长浅川和彦的鼓吹下,一些基金把超过30%的资产交给了AIJ公司.浅川和彦曾在野村证券任分支经理,这为他赢得了信任.

"有很多销售人员来联系我们,推销新产品.但我得承认,浅川和彦的说法就是更突出."一位投资了该AIM量子基金的养老金管理人表示.

日本厚生劳动省正在考虑采取何种措施,来避免再爆出类似AIJ的丑闻,其中包括限制养老基金对任意一家投资顾问公司的投资百分比,同时金融监管当局也在考虑重新把养老基金归到非专业投资者类别,提高法律框架下对它们的保护.

Okubo希望推行日本版本的《美国雇员退休收入保障法》,以澄清养老金管理中所有参与方的受托责任.日本的很多退休基金是由金融新手在管理,这种责任并不明朗.

2010年,由日本九州岛加油站所有方组成的养老金合作社,对Resona Trust & Banking Co提起260亿日圆(3.12亿美元)的诉讼,信托责任问题正是此案核心.

该养老基金称,Resona违背了信托责任,将多数资产投到了高杠杆的房地产基金,对其中的风险却未作出适当解释.2008金融危机后房地产崩盘,引发大面积亏损.

Resona一名发言人称,该行不对一宗进行当中的案件置评.(完)