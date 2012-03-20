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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 11:32 BJT

〔中国新债〕瑞泰科技下周二将发行1.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月20日电---中国瑞泰科技股份有限公司(002066.SZ)周二公告称,将于下周二(27日)
簿记建档发行1.5亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  瑞泰科技      3       1.5      12   3/27簿记建档   北京银行     A+       3/28       3/29   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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