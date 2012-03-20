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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 11:30 BJT

《外汇动态》对冲基金和银行间账户推升美元兑坡元,但上行受限

0313GMT---对冲基金和银行间投机客推升美元兑坡元SGD=D3,与此同时澳元下跌,此前全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增幅料将降至一位数.[ID:nSB1442578]

欧元兑美元亦微跌.

美元兑坡元升0.3%至1.2591.但交易员和分析师预期美元上行受限.该货币对在1.2617附近存在阻力.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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