《企业看点》--3月20日财务活动报导摘要

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月20日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.
* 意大利跑车制造商法拉利(Ferrari)董事长对一家德国报纸表示,未在计划进行首次公开发行(IPO).法拉利属于汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI旗下.[ID:nL6E8EJ12I].
* 第一财经日报周二援引公司管理层的消息称,宝钢集团旗下的上海宝钢包装股份有限公司拟于上海进行IPO.可口可乐(KO.N)与百事(PEP.N)等饮料制造商都是宝钢的客户.[ID:nSB1442750].
* 越南的高层行业官员周二被援引称,越南国有移动运营商Vinaphone与MobiFone将合并,以作为一项重组过程的一部分.[ID:nL3E8EK0CV].(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。