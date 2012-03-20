《企业看点》--3月20日财务活动报导摘要

路透3月20日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 意大利跑车制造商法拉利(Ferrari)董事长对一家德国报纸表示,未在计划进行首次公开发行(IPO).法拉利属于汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI旗下.[ID:nL6E8EJ12I].

* 第一财经日报周二援引公司管理层的消息称,宝钢集团旗下的上海宝钢包装股份有限公司拟于上海进行IPO.可口可乐(KO.N)与百事(PEP.N)等饮料制造商都是宝钢的客户.[ID:nSB1442750].

* 越南的高层行业官员周二被援引称,越南国有移动运营商Vinaphone与MobiFone将合并,以作为一项重组过程的一部分.[ID:nL3E8EK0CV].(完)