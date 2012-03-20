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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 11:36 BJT

〔中国新债〕新疆艾比湖农工商周五将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月20日电---中国新疆艾比湖农工商联合企业总公司周二公告称,将于周五(23日)簿记建档
发行4亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  新疆艾比湖    4        4       12   3/23簿记建档   招商银行     AA       3/26       3/27 
  农工商联合企业
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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