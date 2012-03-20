《交易视点》中国投资者宜保持大盘转债基本配置,关注中小盘机会--中金

路透上海3月20日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报表示，建议投资者保持对大盘转债的基本配置，积极把握中小盘潜力品种机会。股指临近半年线附近，新建仓资金可乘机把握逢低建仓机会，其他投资者仍以耐心持券待变为主。

**股指临近半年线，新资金可关注建仓机会**

转债指数年初以来累计涨幅为2.5%，相对中低等级信用债而言并不算出色。由于股市难有趋势性的牛市行情，债市带来机会成本，转债品种行业分布等先天不足，转债市场获得绝对回报有把握，但操作难度仍不小。

从大类资产配置的层面上，转债仍是埋伏投资时钟逐步向权益市场转移的不错工具。但是，短期来看，股市方向不明，而债市仍存在一定的机会成本，加上供给冲击（两只转债过会，规模85亿元），转债市场相对表现还不能抱以太高预期。

因此，我们在2月13日建议适当减持转债，目前仍建议投资者保持对大盘转债的基本配置，积极把握中小盘潜力品种机会。股指临近半年线附近，新建仓资金可乘机把握逢低建仓机会，其他投资者仍以耐心持券待变为主。

其中，银行转债在舆论压力下表现疲软，工行仍值得继续持有，中行继续关注95元附近及之下的低吸机会。非银行大盘转债集团公司作出避免同业竞争承诺，其出发点仍在于满足监管机构的要求，结合前期增持股份的举动，体现对上市公司发展的支持。

但化工需求疲软，成品油调价机制不完善背景下，高油价仍是基本面的风险点。短期关注成品油调价前后的交易性机会，长期关注油价走势和成品油调价机制改革进程。燕京转债本周五召开股东大会，获通过的概率稍高，对“局外人”而言，仅建议在105-110元介入。

**热点个券**

中海转债：燃料费大幅增长、运价乏力等导致中海转债2011年业绩表现差强人意。展望2012年，行业景气度仍处谷底，COA合同运价、燃料成本是风险点，折旧计提方法调整缓冲业绩下滑幅度。虽然仍存在负面消息，但股价下跌空间不大，同时也缺乏明显上涨触发剂，弹性大为降低。因此，该转债整体缺乏有说服力的亮点，相对信用债甚至其他转债，持有该转债面临比较大的机会成本，仍不是我们重点关注对象。但潜在调整空间已经很有限，遇供给或正股调整冲击，该转债低吸机会也将显现。

川投转债：川投能源增发情况不够理想，股价复盘补跌。转债转股价因增发修正到16.51元，3月15日生效。多晶硅行业负面消息不断，积重难返。我们延续之前看法，到期收益率4%附近具备增持价值，长期趋势向好。但大级别机会还需要时间，中短期震荡中可以开始逐步收集筹码，暂不建议过度追涨。(完)

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