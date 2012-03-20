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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 12:02 BJT

〔中国新债〕珠海中富下周二将发行5.9亿元中期票据,期限五年

路透上海3月20日电---中国珠海中富实业股份有限公司(000659.SZ)周二公告称,将于下周二(27日)在银行间市场
簿记建档发行5.9亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  珠海中富     11.8       5.9     5   3/27簿记建档   交通银行     AA        3/28       3/29
  (000659.SZ)                                        工商银行   
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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