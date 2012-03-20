版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 12:06 BJT

〔中国新债〕华天实业控股集团下周二将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月20日电---中国华天实业控股集团有限公司周二公告称,将于下周二(27日)簿记建档
发行3亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  华天实业      3         3      12   3/27簿记建档   兴业银行     AA-       3/28       3/29   
  控股集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐