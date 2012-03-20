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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 12:17 BJT

〔亚洲汇市〕美元指数在一周低位附近徘徊,澳元下滑

* 美元指数在一周低位附近徘徊

* 近期美国公债收益率上扬料带给美元支撑

* 美元指数支撑位在接近79.30的100日移动均线切入位

* 澳元下挫,必和必拓预计中国铁矿石需求持平

路透新加坡3月20日电---美元指数周二在接近一周低位处徘徊,但近期美国经济好转迹象以及美国公债收益率(殖利率)上扬,可能会给美元带来一些支持.

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