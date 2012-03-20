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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 12:39 BJT

〔全球金市〕金价微跌,美国经济前景好转伤及黄金人气

路透新加坡3月20日电---金价周二微跌,因美国经济前景好转,伤及黄金避险魅力,而股市走强同样令投资者将资金撤出金市.

在经济成长前景不振的背景下,关于全球各国进一步放宽货币政策的预期此前支撑对黄金的投资,用以对冲通胀,令金价今年一度大涨14%,接近每盎司1,800美元.

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