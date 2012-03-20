版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 06:53 BJT

*****澳新经济指标预测--3月21日-3月28日****

路透3月21日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月19日当周-----------------------------------

3月21日(三)

2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.8%

(较上年同期) +2.2% +1.9%

3月22日(四)

暂无重要数据.

3月23日(五)

暂无重要数据.

--------------------------------3月26日当周-----------------------------------

3月25日(日)

2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 36.5 39.4

出口(亿新西兰元) 40.1 37.4

月度贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.53 逆差1.99

年度贸易收支(亿新西兰元) 顺差6.1 顺差6.5

3月26日(一)

暂无重要数据.

3月27日(二)

暂无重要数据.

3月28日(三)

暂无重要数据.(完)

--编译 王丽鑫;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐