〔印度经济〕渣打将印度央行降息幅度预估减半,称因通胀率料将上升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透孟买3月20日电---渣打银行周二称,预期印度央行2012/13财年间将下调利率75个基点,幅度小于此前预期的下调150个基点;该行指称因原油价格上涨和税赋调高.
我们预期2012/13下半年批发(趸售)通胀均值为7.5%,远高于上半年的6.9%,"渣打在一份报告中指出.
趸售物价指数为印度衡量测量通胀的主要指标.
"这应该会令央行从2012年9月起暂缓放宽政策的周期,因通胀再次再度升破目标区间,"报告表示.
印度央行附买回利率现为8.50%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。