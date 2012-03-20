〔印度经济〕渣打将印度央行降息幅度预估减半,称因通胀率料将上升

路透孟买3月20日电---渣打银行周二称,预期印度央行2012/13财年间将下调利率75个基点,幅度小于此前预期的下调150个基点;该行指称因原油价格上涨和税赋调高.

我们预期2012/13下半年批发(趸售)通胀均值为7.5%,远高于上半年的6.9%,"渣打在一份报告中指出.

趸售物价指数为印度衡量测量通胀的主要指标.

"这应该会令央行从2012年9月起暂缓放宽政策的周期,因通胀再次再度升破目标区间,"报告表示.

印度央行附买回利率现为8.50%.(完)