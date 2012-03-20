《综述》中国大型开发商称目前为购地好时机,看好一线城市楼市前景

* 中国大型开发商认为当前为购地好时机

* 依然看好一线城市楼市前景

* 将大力发展房地产基金业务

作者 邵晓忆

路透北京3月20日电---2012年对于中国的地产商来说,无疑是艰难的.但楼市的调整却为资金相对充裕的大型开发商提供了"抄底"机遇,他们认为当前为买地好时机,在更多同业转战二、三线城市开发的同时,依然看好一线城市的楼市前景.

周二参加一论坛的地产开发商们纷纷表示,一线城市因其广大的市场容量,在市场下行过程中将有更强的抗风险能力;而在城镇化的大背景下,遭遇调控的住宅市场未来依然大有可为.此外,发展房地产基金业务亦不失为市道调整中的一大机遇.

"现在这段时间应该是买地的最好时候,当然前提一定要把资产负债表做好."复星集团联席总裁范伟在论坛上表示.房地产板块为复星集团五大业务板块之一.

他并称,由于没有竞争对手,复星近期在上海以政府出让底价购买了一地块,这即为"回过头来关注北京、上海一线城市机会"的原因.

由星浩资本(复星集团入股)与另一复星系企业组建而成的联合体,上月底以17亿元底价摘得上海市挂牌出让的"真如城市副中心A1、A2地块"的商住办综合用地,折算楼面地价仅为8,484元/平方米.

绿城房产建设管理有限公司执行总裁许峰亦在同一场合表示,当前为客户买房的好时候,亦为开发商拿地的好时机.

反周期"抄底"自然是开发商们都希望做到的,但在市场前景不乐观的预期下,谨慎购地、加强现金流管理成为开发商首选.如中国最大房地产公司之一--万科(000002.SZ)稍早即称,公司今年对买地仍抱相当谨慎态度,土地购置机会有待观察.

中国指数研究院此前发布数据显示,2月全国300个城市土地和住宅类用地成交楼面均价虽较1月略有回升,但仍低于去年同期水平,底价、低价成交贯穿始终.

此外,在开发商看好未来一线城市楼市前景的同时,政府继续落实加强房地产调控.中国住建部部长姜伟新之前在两会期间曾表示,部分城市楼价依然上涨过快,政府已下定决心要让房价降下来,更强调七八个大城市的房价一定要降下来.

**回归一线城市**

在此轮房地产调控中,中国一线城市执行了最为严厉的限购措施,不少开发商为了减少调控影响,纷纷调整策略进军二、三线市场,但他们仍然看好一线城市的楼市前景.

"一线城市容量其实是最大的,虽然他们短期受政策影响,但未来抗风险能力,面临过多供应压力小一些,因为城市市区范围供应量有限."范伟表示.

他指出,由于三、四线城市市场容量较小,在过去两年开发商又大举转战三、四线城市,短期之内将面临供应过量的风险.

"由于中国发展差异化比较大,中西部三线城市我们是不敢去的."远洋地产(3377.HK)副总经理李振宇称.

他表示,具体量化来说,即为不轻易进入中西部人口低于20万的城市,这些城市亦同时面临大量人口外迁的压力,远洋地产未来发展依然偏重于东部发达地区.

为进一步抑制房价上涨,中国一、二、三线城市在2011年陆续出台了限购措施.其中以北京最为严厉,要求外地人在京购房需持有连续五年以上在本市缴纳社会保险或个人所得税证明.

**房地产基金大有可为**

持续近两年的楼市调控令国内中小型开发商融资渠道急剧缩窄,这为中国地产基金提供了发展空间.拥有专业及资源优势的房地产公司亦开始大力发展房地产基金业务.

远洋地产的李振宇表示,公司计划年内设立人民币房地产基金,预计规模约达10亿元,资金投向包括住宅及商业地产项目等.

同时,远洋地产与投资公司Kohlberg Kravis Roberts(KKR)合作成立的房地产基金,筹集资金近2亿美金,去年已投资了一个住宅项目,不排除未来继续合作的可能.

复星集团范伟亦表示,旗下地产基金星浩资本第一期募集规模达37亿元人民币,第二期基金亦正在募集当中.

业内人士预计,目前中国境内人民币房地产基金的总资产规模约达几百亿元,今年和明年这一数字料有望翻番.

"我们是看到未来中国房地产基金业务很大的增长空间,复星未来在房地产大的方向当中,会更加重点发展房地产的基金管理业务."范伟称.(完)