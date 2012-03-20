〔中国钢铁〕澳洲FMG成为首个加入中国铁矿石现货交易平台的外国矿商--北矿所(更新版)

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* 澳洲FMG签约成为中国铁矿石现货交易平台的发起会员

* 为首个加入该平台的外国矿商

* 国际三大矿石商加入仍未有明确进展

路透北京3月20日电---北京国际矿业权交易所(CBMX)周二称,澳大利亚FMG公司(FMG.AX)已与其签约,正式成为中国铁矿石现货交易平台发起会员.这意味着FMG成为首个加入该平台的外国矿商.

FMG公司(Fortescue Metals Group Ltd)是澳洲第三大铁矿石商,其95%的产量销往中国.而中国是目前全球最大的铁矿石进口国,占全球贸易市场份额逾60%,也是全球最大的铁矿石现货市场.

今年1月中旬,北京国际矿业权交易所(CBMX)和中钢协(CISA)以及五矿商会共同发起成立了中国铁矿石现货交易平台,以期产生具公信力的铁矿石参考价格,减少市场炒作引发矿价大幅波动.

该平台之前的发起会员均为中国国内的铁矿石买家和贸易商,包括宝钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢企及中钢贸易和中信金属等.

中国钢铁工业协会副会长王晓齐上个月曾表示,国际三大矿石商对于加入中国铁矿石现货交易平台很积极.包括巴西淡水河谷(VALE5.SA),力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX),不过此三家至今尚未有明确进展.

随着国际铁矿石交易向现货倾斜,定价机制亦越来越灵活,现货交易平台成为钢厂、矿商、贸易商的最新战场.而目前最具影响力的就是北京国际矿业权交易所与新加坡GlobalORE的现货交易平台,然而最关键的三大矿业巨头迄今态度暧昧,成为最大的悬念.[ID:nSB1394398](完)

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