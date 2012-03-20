〔中国钢铁〕澳洲FMG成为首个加入中国铁矿石现货交易平台的外国矿商--北矿所(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增更多背景)
* 澳洲FMG签约成为中国铁矿石现货交易平台的发起会员
* 为首个加入该平台的外国矿商
* 国际三大矿石商加入仍未有明确进展
路透北京3月20日电---北京国际矿业权交易所(CBMX)周二称,澳大利亚FMG公司(FMG.AX)已与其签约,正式成为中国铁矿石现货交易平台发起会员.这意味着FMG成为首个加入该平台的外国矿商.
FMG公司(Fortescue Metals Group Ltd)是澳洲第三大铁矿石商,其95%的产量销往中国.而中国是目前全球最大的铁矿石进口国,占全球贸易市场份额逾60%,也是全球最大的铁矿石现货市场.
今年1月中旬,北京国际矿业权交易所(CBMX)和中钢协(CISA)以及五矿商会共同发起成立了中国铁矿石现货交易平台,以期产生具公信力的铁矿石参考价格,减少市场炒作引发矿价大幅波动.
该平台之前的发起会员均为中国国内的铁矿石买家和贸易商,包括宝钢集团、鞍钢集团、首钢集团等大型钢企及中钢贸易和中信金属等.
中国钢铁工业协会副会长王晓齐上个月曾表示,国际三大矿石商对于加入中国铁矿石现货交易平台很积极.包括巴西淡水河谷(VALE5.SA),力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX),不过此三家至今尚未有明确进展.
随着国际铁矿石交易向现货倾斜,定价机制亦越来越灵活,现货交易平台成为钢厂、矿商、贸易商的最新战场.而目前最具影响力的就是北京国际矿业权交易所与新加坡GlobalORE的现货交易平台,然而最关键的三大矿业巨头迄今态度暧昧,成为最大的悬念.[ID:nSB1394398](完)
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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。