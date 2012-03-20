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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 13:38 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向125美元,因利比亚供给和中国调升成品油价

路透新加坡3月20日电---布兰特原油周二跌向每桶125美元,因全球供给忧虑减弱,同时中国上调成品油价格引发投资者担心该国能源需求走低.

利比亚宣布计划把石油出口提升至战前水准,抵消了有关伊朗供给中断的担忧.之前数据显示,沙特增加1月石油出货.

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