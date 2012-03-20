特写：金融制裁令伊朗民众和西方公司有苦难言

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月20日电---伊朗人也需要纸尿布。哈灵顿(Fred Harrington)的公司就是向伊朗出口纸尿布原料的供应商之一。

哈灵顿来自华盛顿的雷德蒙德，他获得了美国财政部的人道主义许可。他说，受美国和欧盟对伊朗最新制裁影响，很多伊朗公司无法付款，他被拖欠的货款已经接近380万美元。

但这并非只是他一人的遭遇。

根据官员、律师和众多企业的说法，从大型制药商默沙克(Merck & Co)到哈灵顿的美国纸业(American Pulp & Paper)，很多美国企业都发现销售回款很难，即使是以人道主义名义获准出口到伊朗的药品和其他商品也毫不例外。

Crowell & Moring律所的国际贸易律师Cari Stinebower表示：“从阿司匹林到维他命，只要你说得出的东西，全部都没办法付款。”他还曾获聘美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)担任顾问。

伊朗企业的支付困局反映出最新一轮金融制裁的效果。新制裁旨在迫使伊朗遏制其核计划，也使伊朗银行业更加成为全球主要银行不敢接触的烫手山芋。

但是，这同样也使美国长期坚持的说法更加站不住脚，即制裁并非针对伊朗人民，而是为迫使伊朗领导人就范，并放弃核武计划。

哈灵顿说：“我不反对惩罚伊朗这个‘无赖国家’，但美国或欧盟开始实施制裁时也必须考虑到自己国家的企业。”

由于欠款迟迟不到位，哈灵顿不得不在2月份裁减了三名人，员工数从七人减到四人。

美国针对与伊朗央行有来往的金融机构的新法律引发了颇多关注，但制裁律师表示，美国1月23日将伊朗商业银行（Bank Tejarat of Iran）列入黑名单，对人道主义贸易产生了更为直接和剧烈的影响。

此举切断了伊朗与美国金融体制及其往来银行的关联，很多银行发现与伊朗银行往来将遭受无法承受的风险。

在过去五年中，美国财政部将23个与伊朗有关的金融机构列入黑名单，逐渐压缩了伊朗与国际社会进行生意往来的能力。

制裁律师表示，伊朗商业银行被列入黑名单一事产生了非同寻常的效应，因为这是伊朗仅存的支持与该国进行合法贸易的主要银行。由于它被列入黑名单，很多企业不得不筛选更小的银行，以便找到可以从事交易的银行。

制裁律师Douglas Jacobson表示：“这产生了很大的涟漪效应。”

“一方面，你可以获得许可，政府说可以出口了，但现实情况是你拿不到货款。”（完）