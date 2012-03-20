〔中国能源〕页岩气开发准入门槛和资质有望年内出台--国土部

路透北京3月20日电---中国国土资源部油气资源战略研究中心研究员潘继平称,看好中国页岩气前景,页岩气开发的准入门槛和资质有望年内出台.

他在2012年国际石油产业高峰论坛上称,中国一直致力于油气资源管理改革,而页岩气提供了机会,今后将允许更多有条件有资质的企业和投资进入这一领域,且长期看,油气资源勘探开发矿权都将实施招投标制度.

不过,他亦强调,国家对页岩气行业准入门槛和资质的设计很慎重,目前正在研究中,有望在年内出台,原则就是"不能放的太开,也不能收的太紧."而页岩气行业的管理和配套政策亦在酝酿中.

问及今年之内会不会出台准入门槛和资质,他称,"应该吧,今年再不出台,十二五(2011-2015年)都过两年了."

他亦提到,第二轮页岩气区块招标的特点是"规模大、企业多、投资额大、区块大",而且第二轮的资质和准入门槛要比第一轮更详细.

对于第二批页岩气开发区块的公开招标启动时间,国土资源部地质勘察司处长高炳奇此前表示,"可能今年4、5月份,也可能上半年".

根据页岩气十二五(2011-2015年)规划,中国将2015年产量目标定为65亿立方米,并拟于今年上半年启动第二批规模更大的页岩气招标计划,参与企业与出让区块数目均较首次有所增加.

国务院已批准页岩气成为中国第172个矿种,为社会资金进入页岩气勘查开发领域提供机会.中国在去年6月末时曾发布了第一批页岩气招标.评标结果公示,首批页岩气招标四个区块中的两个分别被中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)和河南煤层气公司获得.[ID:nSB1822429].

中国的页岩气资源广泛分布于四川、重庆、贵州、湖北、湖南、陕西、新疆等地区,目前共有19个页岩气勘探开发区.(完)