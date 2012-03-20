〔中国保险〕中旅集团拟转让所持幸福人寿1亿股股份,挂牌价1.7亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月20日电---中国中旅(集团)公司拟转让所持幸福人寿保险股份有限公司1亿股股份,在产权交易所的挂牌价格为1.7亿元人民币.
刊登在北京产权交易所网站的公告显示,标的企业幸福人寿的前三大股东分别为信达投资公司、海南万泉热带农业投资公司和中经信投资公司,持股比例分别为18.81%、17.26%和17.26%.
而转让方持有幸福人寿4.31%股权,此次拟全部转让.不过公告指出,标的企业今年2月17日召开股东大会,会议通过关于标的企业增资的事项,并要求4月30日前支付增资款.
"由于目前尚未完成增资,故转让方目前持股比例(4.31%)可能发生变更,本次转让方转让的是标的企业10,000万股股份,具体比例待增资完成后方可确定."公告称.
数据显示,截至2011年9月底,幸福人寿实现营业收入42.89亿元,亏损4.98亿元.公司主要经营各类人寿保险、健康保险、人身意外伤害保险以及与人身保险相关的再保险业务.(完)
更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。