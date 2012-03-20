〔中国保险〕中旅集团拟转让所持幸福人寿1亿股股份,挂牌价1.7亿元

路透北京3月20日电---中国中旅(集团)公司拟转让所持幸福人寿保险股份有限公司1亿股股份,在产权交易所的挂牌价格为1.7亿元人民币.

刊登在北京产权交易所网站的公告显示,标的企业幸福人寿的前三大股东分别为信达投资公司、海南万泉热带农业投资公司和中经信投资公司,持股比例分别为18.81%、17.26%和17.26%.