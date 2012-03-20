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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 14:30 BJT

〔中国保险〕中旅集团拟转让所持幸福人寿1亿股股份,挂牌价1.7亿元

路透北京3月20日电---中国中旅(集团)公司拟转让所持幸福人寿保险股份有限公司1亿股股份,在产权交易所的挂牌价格为1.7亿元人民币.

刊登在北京产权交易所网站的公告显示,标的企业幸福人寿的前三大股东分别为信达投资公司、海南万泉热带农业投资公司和中经信投资公司,持股比例分别为18.81%、17.26%和17.26%.

而转让方持有幸福人寿4.31%股权,此次拟全部转让.不过公告指出,标的企业今年2月17日召开股东大会,会议通过关于标的企业增资的事项,并要求4月30日前支付增资款.

"由于目前尚未完成增资,故转让方目前持股比例(4.31%)可能发生变更,本次转让方转让的是标的企业10,000万股股份,具体比例待增资完成后方可确定."公告称.

数据显示,截至2011年9月底,幸福人寿实现营业收入42.89亿元,亏损4.98亿元.公司主要经营各类人寿保险、健康保险、人身意外伤害保险以及与人身保险相关的再保险业务.(完)

更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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