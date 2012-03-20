〔路透基点〕香港中旅已获得15.3亿港元三年期俱乐部贷款--RLPC

路透香港3月20日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,香港中旅(集团)有限公司近期已从五家银行获得15.3亿港元三年期俱乐部贷款.

参与这笔俱乐部贷款的银行包括中国农业银行、中银香港、三菱东京日联银行、汇丰控股和台北富邦商业银行.

贷款资金将用于再融资和一般营运资本用途.签定日在1月18日.

香港中旅上次入市融资是在2007年,当时获得22亿港元五年期贷款,由中银香港和汇丰控股牵头安排,贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码36个基点,含全部费用的最高价码为42个基点.(完)