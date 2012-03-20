〔中港个股〕中石化称到2015年其页岩气产量目标约为20亿立方米

路透北京3月20日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周二称,到2015年其页岩气产量目标约为20亿立方米,约占中国十二五(2011-2015年)页岩气规划目标的1/3.

中石化石油勘探开发研究院非常规能源技术支持部副经理包书景在一论坛上并称,中石化今年拟在非常规油气领域投入十几亿元人民币,较去年投入额5-6亿元翻倍.

他同时强调,要实现公司的十二五目标有一定的压力,但页岩气的勘探开发工作正在不断推进,今年估计有几百万方的产量.

"如果产能达到5-10亿方算是规模化生产,那么2014年产能能达到这一规模就算不错了."包书景称.

对于中国页岩气的生产成本,他表示,中国页岩气的产能建设成本是10亿方页岩气约需要投入50亿元,而这一数字不包括运营成本等.

根据页岩气十二五规划,中国将2015年产量目标定为65亿立方米,并拟于今年上半年启动第二批规模更大的页岩气招标计划,参与企业与出让区块数目均较首次有所增加.

页岩气是指储存于岩石结构中的天然气,目前美国处于开发领先地位,其去年页岩气产量超过1,700亿立方米,极大改变了美国能源消费结构.

中国页岩气资源丰富但地质条件复杂、类型多样,在勘探开发技术上仍与发达国家差距较大.规划指出,期望2015年前,中国可突破页岩气勘探开发关键技术,主要装备实现自主化生产.(完)