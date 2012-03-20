〔中港个股〕中石化称到2015年其页岩气产量目标约为20亿立方米

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月20日电---亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)周二称,到2015年其页岩气产量目标约为20亿立方米,约占中国十二五(2011-2015年)页岩气规划目标的1/3.
中石化石油勘探开发研究院非常规能源技术支持部副经理包书景在一论坛上并称,中石化今年拟在非常规油气领域投入十几亿元人民币,较去年投入额5-6亿元翻倍.
他同时强调,要实现公司的十二五目标有一定的压力,但页岩气的勘探开发工作正在不断推进,今年估计有几百万方的产量.
"如果产能达到5-10亿方算是规模化生产,那么2014年产能能达到这一规模就算不错了."包书景称.
对于中国页岩气的生产成本,他表示,中国页岩气的产能建设成本是10亿方页岩气约需要投入50亿元,而这一数字不包括运营成本等.
根据页岩气十二五规划,中国将2015年产量目标定为65亿立方米,并拟于今年上半年启动第二批规模更大的页岩气招标计划,参与企业与出让区块数目均较首次有所增加.
页岩气是指储存于岩石结构中的天然气,目前美国处于开发领先地位,其去年页岩气产量超过1,700亿立方米,极大改变了美国能源消费结构.
中国页岩气资源丰富但地质条件复杂、类型多样,在勘探开发技术上仍与发达国家差距较大.规划指出,期望2015年前,中国可突破页岩气勘探开发关键技术,主要装备实现自主化生产.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。