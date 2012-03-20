版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 14:18 BJT

〔韩国股市〕因获利了结小幅收跌,金融股表现逊于大盘

路透首尔3月20日电---韩国股市周二小幅收跌,连续第五天未能收在重要技术位上方,因投资者趁近期涨势了结获利,并等待更多刺激动能的线索.

金融股表现逊于大盘,其中友利金融控股053000.KS下跌2.2%,KB金融集团(105560.KS)下跌1.27%.

综合股价指数.KS11收跌0.24%,报2,042.15点.(完)

--编译 许娜;审校 丁琦

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐