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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 14:27 BJT

〔金属期市〕LME期铜下滑,因希腊CDS拍卖影响减弱和中国消费前景暗淡

路透新加坡3月20日电---伦敦期铜周二转为下跌,因希腊信贷违约掉期(CDS)合约的清算拍卖平稳进行对市场的支撑作用开始减弱,而中国铜消费需求预期暗淡也令买盘受挫.

0529GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.44%,报每吨8,532.25美元,盘中稍早一度升至8,600美元附近.

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