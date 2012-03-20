〔路透基点〕台湾幸福水泥签定8亿台币七年期再融资--RLPC

路透香港3月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台湾幸福水泥(1108.TW)3月5日与四家银行签定8亿台币七年期再融资.

委托主办行和额度分配行兆丰国际商业银行(亦为代理行)和台湾合作金库银行分别承贷3.2亿台币.

华南银行和板信商业银行以参贷行身份加入,分别承贷8,000万台币.

交易细节:

贷款利率为兆丰国际商业银行一年期浮动存款利率加码120个基点,包含全部费用的价码为125个基点.

承诺费为20个基点,贷款签定后可在三个月内提款.

贷款每半年偿还一次,分14期不等额偿还--还款比例6.25%(1-6),7.5%(7-12),8.75%(13-14)--贷款平均期限为3.98年.

贷款由公司高管Chan Liang-chuan、Fu Kuei-lan和Chan Yun-ju,以及Fu-an Mining Corp担保,以公司开矿机械设备和采矿权做抵押.

财务约束条款包括流动比率最低为1倍,债务比率最高为1.5倍,利息覆盖比率为2.3倍.

幸福水泥上次入市融资是在2007年8月,获得10亿台币七年期贷款,利率为较一年期邮政储蓄利率加码100个基点,含全部费用的价码约为107.78基点.(完)