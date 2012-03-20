〔路透基点〕台湾幸福水泥签定8亿台币七年期再融资--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台湾幸福水泥(1108.TW)3月5日与四家银行签定8亿台币七年期再融资.
委托主办行和额度分配行兆丰国际商业银行(亦为代理行)和台湾合作金库银行分别承贷3.2亿台币.
华南银行和板信商业银行以参贷行身份加入,分别承贷8,000万台币.
交易细节:
贷款利率为兆丰国际商业银行一年期浮动存款利率加码120个基点,包含全部费用的价码为125个基点.
承诺费为20个基点,贷款签定后可在三个月内提款.
贷款每半年偿还一次,分14期不等额偿还--还款比例6.25%(1-6),7.5%(7-12),8.75%(13-14)--贷款平均期限为3.98年.
贷款由公司高管Chan Liang-chuan、Fu Kuei-lan和Chan Yun-ju,以及Fu-an Mining Corp担保,以公司开矿机械设备和采矿权做抵押.
财务约束条款包括流动比率最低为1倍,债务比率最高为1.5倍,利息覆盖比率为2.3倍.
幸福水泥上次入市融资是在2007年8月,获得10亿台币七年期贷款,利率为较一年期邮政储蓄利率加码100个基点,含全部费用的价码约为107.78基点.(完)
--编译 白云; 审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。