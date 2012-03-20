缅甸将结束双重汇率,新汇率接近黑市水平

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡3月20日电---缅甸两名银行业人士周二称，随着经济改革推进，该国央行计划将新汇率设定在1美元兑约820缅甸元，这接近目前的黑市价格。

这将令缅甸政府机构和国营企业受到巨大冲击，因他们习惯了享受1美元兑6.4缅甸元的官方汇率。不过汇率改变应不会产生更广泛的经济冲击，因为该国当前汇率普遍就在1美元兑800缅甸元左右。

银行业人士在吉隆坡一个行业活动间隙接受路透采访时称，新的“有管理的浮动汇率”体系中，将允许上下2%的波动区间。

缅甸Kanbawza银行的Aung Kyaw Myo说：“目前还在招标程序中，计划是将汇率目标设定在1美元兑820缅甸元，上下浮动2%。”

随着缅甸着手将双重汇率统一，外界本就预计其汇率目标将在前述水准附近。汇率改革堪称缅甸近来最大刀阔斧的经济改革。

上周缅甸一名央行官员称，政府在计算4月1日起年度国家预算时，使用的汇率为1美元兑800缅甸元。

汇率改革是结束双重汇率导致市场扭曲局面、提高透明度的重要步骤。近几个月缅甸实施经济和政治改革后，外资大量涌入。（完）