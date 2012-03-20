缅甸将结束双重汇率,新汇率接近黑市水平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡3月20日电---缅甸两名银行业人士周二称，随着经济改革推进，该国央行计划将新汇率设定在1美元兑约820缅甸元，这接近目前的黑市价格。
这将令缅甸政府机构和国营企业受到巨大冲击，因他们习惯了享受1美元兑6.4缅甸元的官方汇率。不过汇率改变应不会产生更广泛的经济冲击，因为该国当前汇率普遍就在1美元兑800缅甸元左右。
银行业人士在吉隆坡一个行业活动间隙接受路透采访时称，新的“有管理的浮动汇率”体系中，将允许上下2%的波动区间。
缅甸Kanbawza银行的Aung Kyaw Myo说：“目前还在招标程序中，计划是将汇率目标设定在1美元兑820缅甸元，上下浮动2%。”
随着缅甸着手将双重汇率统一，外界本就预计其汇率目标将在前述水准附近。汇率改革堪称缅甸近来最大刀阔斧的经济改革。
上周缅甸一名央行官员称，政府在计算4月1日起年度国家预算时，使用的汇率为1美元兑800缅甸元。
汇率改革是结束双重汇率导致市场扭曲局面、提高透明度的重要步骤。近几个月缅甸实施经济和政治改革后，外资大量涌入。（完）
--编译：李富强;发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。