《Saft专栏》美债收益率上涨,是体现市场悲喜还是虚晃一枪?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 田建华

路透3月20日电---融资的成本在上涨,现在还难以知晓这是预示经济回归常态,还是向通胀漩涡迈进一步,还是仅仅是虚晃一枪.

周一美国10年期公债收益率(殖利率)触及2.38%,至此美国公债收益率在仅仅三周内就蹿升了近25%.

10年期美债收益率或许是全球最重要的金融风向标.它不仅代表美国政府的融资成本,更是帮助所有美元融资者以及全球范围内许多融资者设定资金价格.

当前对美债收益率扬升大致有两种主要解释.第一种也是最直白的一种是,投资者认为经济正打下持续复苏的根基.根据这种理论,利率此前一直在极低水准,当前升高是折射出经济成长回归正常的前景,乃至通胀前景.

这种解释一大优点就是简单直白,并且受到近几周美国数据普遍表现正面的支持.仅仅数月光景,就业和制造业看起来就已然改善,甚至银行的放贷也无疑在增长.

通胀保值债券市场当前反映出的未来五年物价年涨幅预估仅仅为2.17%.这远高于1月初反映出的1.63%,但仍算不上失控的通胀水准.

第二种解释认为,哀经济成长多年不争的投资者,当前对不可避免会到来的通胀有点担忧.美国联邦储备理事会(美联储,FED)、英国央行和欧洲央行(ECB)都推行空前宽松的措施,通过一系列很少使用且鲜为人知的手段,创造资金并压制长期利率.

"上述三大央行均有明显可见的通胀偏向,"伦敦M&G Investments的Ben Lord写道,"他们宁愿发生通胀也不愿出现通缩.但是现在他们显露出一种倾向,就是对高于目标通胀率的青睐胜过低于目标的通胀率.这相当于改变了通胀目标(我们尚不知是临时还是永久的).依我来看,这无疑会推高通胀风险溢价."

即使美联储已经成功启动经济复苏,但其仍有一项艰巨任务--在不导致通胀失控的情况下成功引导货币政策回归常态.汤森路透/密西根大学上周五公布的调查显示:一年通胀预期从上个月的3.3%升至4.0%.这可能是对油价上涨的下意识反应,但增幅无疑是很大的.

**游乐园投资**

实际上,尽管公债价格下跌以及有当前正面的经济数据,纽约联邦储备银行总裁杜德利仍在周一的演讲中强调了对于前景要审慎.他常是美联储共识的风向标.杜德利指出,就业数据改善部分原因是就业参与率下滑,而企业补充库存则提振了去年年底的经济成长,这或预示出售这些库存会拖累今年年初的经济形势.

还有第三种可能性:收益率上涨其实是个假动作,像去年一样不过是经济增长放缓的前兆.这种观点的依据是,政府支出将可能对今年经济构成拖累,再就是消费者继续倾向于偿还房屋贷款.

事实是任何对过去、现在和未来经济的分析都由于货币政策的不确定性而变得更为复杂.这可真是个不小的讽刺,因为美联储已经采取极端措施,就是希望市场确信其将在很长时间维持利率在低水准.

不确定的不仅仅是美联储将采取什么措施,当然人们明显不再笃信利率会在2014年前都维持在低水准.不确定性还来自于出现一千种结果的可能,以及对于延长,保持或收回量化宽松等诸如此类工具的极不确定.

投资者,或者更广泛地说配置资本的人们,宛若置身于满是镜子的旷野,很容易见到事物原貌,也可能恰巧见到相反一面.

尽管如此,股市在上涨,金融市场波动率处于数十年来最低,即便债市也仅仅要求为上述不确定性提供很少的补偿.

投资者似乎并不认为他们是身处旷野,而是在当局掌控的游乐园中游玩,等他们出来的时候会被阳光晃得睁不开眼.(完)