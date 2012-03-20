〔中国票据市场〕转贴利率小涨,资金价格抬升叠加季末监管要求压力

路透北京3月20日电---中国票据市场转贴利率周二小涨.季末临近,市场间不仅浮现着为符合监管要求的卖盘,资金利率亦有所抬升,均致票据市场略有走弱.

"(转贴利率)上涨了一些,"上海一国有银行交易员称,"季度底,有一些卖出需求;还有就是资金有些紧张."

他并指出,对票据市场而言,近期信贷额度并不是很大的问题,只是有一些前期通过买入票据资产挤占额度的机构,当前有加速发放实际贷款的需要,故会选择卖出一些票据.

华东地区一银行交易员亦预期,季末因素等或致票据转帖利率月内"持稳往上",从而为二季度初的重启跌势储备空间.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动. [CN/CN]

中国证券报周一援引市场人士预计,春节后企业开工,信贷需求开始逐渐放大,预计3月银行业新增贷款约8,000亿元人民币,一季度2.4万亿元信贷目标可能落空.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 5.9827/5.6700 6.2691/5.9938 7.3375/6.8678

上日 6.0127/5.7090 6.3198/6.0466 7.3375/6.8678

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变动 -3.00bp/-3.90bp -5.07bp/-5.28bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1986%,比上日的5.2090%略跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.2690/3.2140 3.3063/3.2533

上日 3.2740/3.2170 3.3103/3.2553

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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