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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 15:45 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元回落,因担心中国经济成长放缓

路透首尔3月20日电---韩元兑美元KRW=周二回吐盘初涨幅并收低,此前澳洲铁矿商的言论令人愈发担心中国经济成长正在放缓.

韩元兑美元KRW=KFTC在国内市场尾盘报1,124.9,周一收于1,122.3.

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