〔中国金融〕原保监会副主席杨明生出任中国人寿集团董事长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月20日电---中国最大的商业保险集团--中国人寿保险(集团)公司网站显示,原保监会副主席杨明生成为国寿集团新任董事长、党委书记.
中国人寿保险(集团)公司旗下拥有按市值计全球最大的人寿保险公司-中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS).
去年11月国寿集团、人保集团、太平保险集团、中国出口信用保险公司升格为副部级单位,并由此引发新一轮国有险企的高管调整,此次国寿集团高层变动就是其中的一环.
杨明生任中国人寿集团董事长之前,为中国保监会副主席.此前曾任中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)行长、党委书记.
中国人寿此前发布获利预警称,2011年度净利润预计按年下跌40%-50%,主因资本市场波动导致投资收益率下降,和资产减值损失增加的影响[ID:nSH0099183].(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。