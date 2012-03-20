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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 16:37 BJT

〔中国金融〕原保监会副主席杨明生出任中国人寿集团董事长

路透北京3月20日电---中国最大的商业保险集团--中国人寿保险(集团)公司网站显示,原保监会副主席杨明生成为国寿集团新任董事长、党委书记.

中国人寿保险(集团)公司旗下拥有按市值计全球最大的人寿保险公司-中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS).

去年11月国寿集团、人保集团、太平保险集团、中国出口信用保险公司升格为副部级单位,并由此引发新一轮国有险企的高管调整,此次国寿集团高层变动就是其中的一环.

杨明生任中国人寿集团董事长之前,为中国保监会副主席.此前曾任中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)行长、党委书记.

中国人寿此前发布获利预警称,2011年度净利润预计按年下跌40%-50%,主因资本市场波动导致投资收益率下降,和资产减值损失增加的影响[ID:nSH0099183].(完)

--发稿 谢衡; 审校 林高丽

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