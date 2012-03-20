〔中国金融〕原保监会副主席杨明生出任中国人寿集团董事长

中国人寿保险(集团)公司旗下拥有按市值计全球最大的人寿保险公司-中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS).

去年11月国寿集团、人保集团、太平保险集团、中国出口信用保险公司升格为副部级单位,并由此引发新一轮国有险企的高管调整,此次国寿集团高层变动就是其中的一环.