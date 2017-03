特写：平衡工作和生活对高管是个“传说”

(本文由路透中文网编译提供)

路透马萨诸塞州剑桥3月19日电---西语和葡语媒体集团Prisa(PRS.MC)首席技术官巴贝罗(Oscar Gomez Barbero)称,自己未能很好平衡工作和生活的关系。

巴贝罗表示:“我感觉被迫不断处理公事,甚至在周末和节假日,但你得学会忍耐这种状态。”

“当你加入公司重要决策层后,奉献是无止境的。我几乎没时间陪家人或参加社交活动。”

近些年,华尔街内外许多公司推崇弹性工作制,以及工作和生活的平衡。任何高管撰写的塑造形象的专栏,都可能会强调和孩子看球赛或听音乐会的重要性。

弹性工作制和减少总工时的想法无疑颇受欢迎。例如,2007年出版的《每周工作4小时:告别朝九晚五,迈入新贵阶层》(Escape 9-5, Live Anywhere, and Join the New Rich)成为畅销书。

但对于许多高级经理人而言,缩短工时和轻松的工作环境不过是个“传说”。作为哈佛商学院调查的一部分,来自六个国家的10名受访高管称,问题在于,使用现代通讯手段,或能减少在办公室的时间,但也迫使他们“连轴转”工作。

一些人无情地推测,要想获得或保住高管职位,就不得不几乎全天候投入工作。

公司高管们直言不讳地表达自己的看法,称科技如何越来越多地攫取他们的下班时间,让他们的生活充满压力。所有受访者均同意路透发表其评论,巴贝罗和另一名高管则同意署名。

德国市场营销公司Design Hotels AG(LBAG.F)人力总监迈因尔(Susanne Meinl)表示:“当你到了更高的位置,根本无法摆脱工作。一个呼叫中心的职员,他们就可以下班回家,不用担心任何事情的打扰,但如果你的职位承担很多责任……一周工作七天,每天24小时是必须的,一直是这样,以后也是如此。”

加拿大一名高管形容自己的生活:在加勒比海岛屿过着奢华的生活、一大笔钱、高调的对冲基金经理。一些人或认为这是理想的工作。但事实并非如此。

这位任职于一家加拿大上市公司的首席财务官称:“我在三十多岁的时候,一周工作八、九十个小时。我的孩子当时很小,我决定把所有时间用于发展事业,这显然不是一种好的生活方式。结果是我离婚了。”

当然,赚大钱,成为百分之一的人,的确让高管们拥有更多选择,尤其是可以提前退休。加州一家生物技术公司的一名高管称:“对我来说,这种生活方式的好处是,我能更早地改变我的生活方式。”

一名高管称,他的妻子很享受其薪水带给家庭的高档生活,即使他在身边的时候并不是那么多。

当然,所有受访者都表示,他们觉得自己的工作有趣,Design Hotels的迈因尔将高管和普通职员进行了鲜明对比。超市收银员不会像我这样充满激情。我的意思是,他们的工作很无聊,没人赏识。”

一家顶级国际航空公司高管称,他的妻子怀孕五个月流产了,这次不幸令其更加看重工作和生活的平衡。

他说:“在我看来,永远有效的方法是,接近噪音,接近污染。从事高层管理工作,如果你深陷噪音干扰,如何能高瞻远瞩地工作?”

他还指出,一名总是事必躬亲的高管,自然会准备晚上收邮件。

但对于许多高管来说,工作和生活难求平衡,他们的工作已成为耐心的考验。

另一家生物技术公司的首席执行官称,他每天工作11-12个小时,电话不断。“有时,我停下来,考虑我能否继续在这种压力下工作,令我惊讶的是,我总能适应它,并进入压力更大的状态。”

他现在有些后悔的是,两个孩子已经上大学,而在他们小时候,没什么时间陪他们,所以,他希望对现在6岁的孩子好一点。

那为什么他要对工作投入这么多时间和努力?

他表示:“这不是个目标。这也不是我想做的。我想,如今的人期待你在工作,而且随时待命,如果你一个小时不回邮件,有时甚至只是几分钟,他们就认为,你对他们不在乎。”

迈尔因在下班练瑜伽时说:“科技创造了一种期待,就是随时能联系到你。鉴于经济现状,对雇员的期待自然更高……工作和生活将更难平衡。”

加州生物技术公司的那位高管说:“我讨厌这么说,但是我认为,技术进步让急于成功的人爬得更快、更高;而对于美国中部和蓝领工人来说,科技是个便捷工具,略微改善享受生活的条件,但不会带来大笔收入。”(完)