特写：肺结核卷土重来,贫富国家均难幸免

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月19日电---在经历了几个月的体重减轻、发烧、盗汗和气短后，在2004年新年的前夜，学生安娜·沃特森(Anna Watterson)被送到了医院。

令人难以理解的是，她被诊断患有肺结核，这是一种与贫困有关的陈年疾病，可是沃特森却是生活在英国伦敦的一名富裕的见习律师。不过她说，最后能知道是什么导致她病了这么久也算是一种欣慰。

但当医生开出的抗生素无法扭转沃特森的感染症状时，她随即由欣慰变成了恐惧。

在服药六周无效后，沃特森被告知染上了抗药性结核病(MDR-TB)，且需在隔离病房接受数月的注射药物疗法。这种疗法会让她恶心、青肿且无法去户外。

沃特森说：“我的朋友们都非常震惊。他们多数只在维多利亚时代的小说中读到过肺结核这种病。”

结核病在富裕的西方国家通常被视为是一种陈年旧病。这是在18世纪或19世纪发生的一种疾病，很多妇女儿童会因此慢慢死去。肺结核也随后被人们叫做“肺痨”或“白色瘟疫”。

然而，无论在全世界一些富裕城市，还是在亚洲和非洲大陆，抗药性肺结核发病率都在快速上升，历史正在重演。

伦敦被称为“欧洲的肺结核之都”，且近期一项关于印度所谓“完全抗药性”肺结核的病例研究暗示该病的现代版或许更糟。

伦敦卫生与热带医学院的结核病专家麦克讷尼（Ruth McNerney）表示：“我们不能放出这个魔鬼，它一旦逃出来，我真不知道我们如何控制结核病。”

肺结核是一种细菌感染疾病，可破坏患者的肺部组织，使其咳嗽、打喷嚏，并通过空气传染细菌。任何结核病患者都可在一年中轻易地传染另外10-15人。

2010年，全世界共有880万结核病患者，且世界卫生组织(WHO)预测，到2015年，全世界会有逾200万人感染抗药性结核病。全世界目前的结核病死亡率是每分钟2-3人。（完）