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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 16:03 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元指数从一周低位反弹,美元强势料延续

0750GMT---美元指数.DXY上涨0.1%至79.563,昨日跌至一周低位后反弹上扬.

美元强势料延续,因美国公债收益率(殖利率)上升.

欧元兑美元EUR=下跌0.1%至1.3227美元.

与此同时,澳元兑美元AUD=D4下跌0.7%至1.0538美元,此前全球最大矿业公司--必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平,但仍将积极扩大生产.[ID:nSB1442578](完)

--编译 许娜;审校 田建华

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