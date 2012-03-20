〔中国债市〕人民币利率互换普涨,因发改委上调油价令通胀预期升温

路透上海3月20日电---中国人民币利率互换(IRS)周二全线走升.受发改委调高油价的消息影响,市场担忧通胀可能再度抬头,加上资金面较前期吃紧,推动IRS报价整体上行,并预计近期涨势将延续.

"预期紧张,油涨价,都是(推升IRS的)因素."上海一银行交易员称.他指出,今日IRS曲线整体升幅明显,其中中短端涨幅达6bp.

中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.[ID:nSB1440984]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.2400/3.3483 3.1586/3.2471 3.2486/3.3386 3.4186/3.5143 3.3600/3.6200

周一 3.2100/3.3160 3.1000/3.1958 3.1933/3.2867 3.3800/3.4800 3.3125/3.6050

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变动 +0.0300/+0.0323 +0.0586/+0.0513 +0.0553/+0.0519 +0.0386/+0.0343 +0.0475/+0.0150

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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