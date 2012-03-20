〔中国债市〕现券收益率略有上翘,观望心态趋浓因资金面稍显收紧迹象

路透上海3月20日电---中国银行间债市周二现券收益率略有上翘,随着季末临近,银行开始放缓出钱步伐,流动性已初显收紧迹象,短期资金面预期的不确定性,亦令现券市场上观望心态趋浓.

交易员并表示,之前一波的资金紧张局面仍令机构心有余悸,对于流动性的担忧可能继续压制短期债市表现.

"国债、金融债中长端往上走了一点,信用债交易也没有以前那么活跃了,(对于资金面的担忧)对市场肯定是会有影响的."华东一银行交易员称.

她指出,最近走出独立行情的低评级信用债已有明显降温迹象,因为收益率累积降幅已大,市场对其后市走向开始出现分歧.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动.[CN/CN]

中国人民银行公开市场周二仅进行了500亿元28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%,本周料很可能继续净回笼资金.该操作规模较上周二的660亿元28天正回购虽有萎缩,但仍处高位.[CN/MMTCN]

剩余期限约9.67年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.58%/3.55%,上日尾盘为3.57%/3.54%.剩余期限0.877年的云峰集团(主体评级AA-)短融041260004券最新成交对应收益率CN041260004=CFXS为5.8499%,上日尾盘为5.75%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5046 3.0122

上日 2.4033 2.8913

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4290/3.3774

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8798/2.8400

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6073/3.5563(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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