路透伦敦3月20日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元昨日升至100日移动均值1.3210上方,很有可能重新测试过去两周高点1.3290.从四小时图上可看出欧元有些超买,故短期内不易攻克此处.若有效突破1.3290,则可望再次瞄准年内高点1.3490.

上周欧元未能收在1.3070下方令人失望,且可能预示下一步跌势推迟.下档方面,关键支撑位仍是2月低点1.2975,然后是1.2800.

美元/日圆:昨日跌势在83.00寻获支撑,随即反弹.下一目标仍是挑战85.15,此处为自2010年高位95跌至历史低点75.30这波走势的50%回档位.若有回调,应在82.85获得支撑,此为上述这波跌势的38.2%费波纳奇回档位.在此之下,80.60目前成为关键支撑.

英镑/美元:昨日再次收在200日移动均值上方,令1.6000价位与年内高点1.5990重夺关注.英镑需首先站上1.5930,而若果然升破1.6000,则10月和11月高位1.6170会重新成为关注目标.

下档方面,上周低点、同时也是1.5240-1.5990这波升势的50%回档位1.5610是关键支撑位.若跌穿1.5610,则可能朝着1.5530和1.5420进一步走软.1.5530是上述一波升势的61.8%回档位.

纽约 当日 今年来 2011年

0809GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3218 1.3240 -0.17 +2.11 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.51 83.34 +0.20 +8.54 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 110.39 110.33 +0.05 +10.87 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9122 0.9109 +0.14 -2.71 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5842 1.5894 -0.33 +1.98 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9894 0.9867 +0.27 -2.93 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0526 1.0610 -0.79 +2.94 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8203 0.8261 -0.70 +5.38 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 87.880 88.420 -0.61 +11.75 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.490 68.850 -0.52 +14.47 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.30 132.43 -0.10 +10.68 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2816 1.2839 -0.18 -2.36 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 艾茂林;审校 隋芬

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