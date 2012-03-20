〔中国经济〕宏观经济热度指数与信心指数冷热交替,物价上涨预期回落(更新版)

(新增分析师评论和细节)

* 一季度银行家和企业家宏观信心指数均上升,昭示对前景看好

* 企业家和银行宏观经济热度指数却双双仍在50%临界值下

* 居民当期物价满意指数有所上升,房价上涨预期降至近三年来低位

路透北京3月20日电---尽管中国政府主动调低今年GDP的增长目标,但从央行周二公布的一季度银行家及企业家调查结果显示,宏观信心指数上升,宏观经济热度指数却双双仍在50%的临界值下,昭示企业家和银行家们对中国经济是否"偏冷"的预期也莫衷一是.

而央行一季度对储户的问卷调查则显示,居民当期物价满意指数较上季度和去年同期分别提高,但仍有逾六成的居民认为物价"高,难以接受",居民对当前房价接受程度有所提高,房价上涨预期降至近三年来低位.

"本季度银行家货币政策感受指数选择货币政策'适度'的银行家占比为59.3%,较上季提高16.6个百分点;对下季货币政策,62.2%的银行家预期将保持适度水平,21.3%的银行家预期货币政策将'趋松'",调查称.

中国经济经济交流中心研究员张永军称,其实大家的看法都比较矛盾,一方面感觉经济有点偏冷,货币政策应该松动一下,但另一方面,政府强调经济质量,明确表态增速的回落是主动调控的结果,而统计局公布的经济指标好像也还不错.

中国央行周二公布第一季度企业家问卷调查报告称,一季度企业家宏观经济热度指数降至39.2%,已连续三个季度位于50%的临界值以下;银行家宏观经济热度指数为40%,连续两个季度在50%临界值以下.

但调查又显示,一季度企业家宏观经济信心指数为70.2%,较上季上升1.8个百分点,是去年一季度以来的首次回升;银行家银行家宏观经济信心指数为65%,较上季上升5.6个百分点.

**冷热交替的数据**

尽管热度指数更多体现当季,而信心指数展望的是未来,但从央行调查报告的结果,不难看出银行家和企业家们也对未来中国经济走势较为迷茫,"偏冷"的预期有所上升,认为"正常"的判断亦占据多数.

企业家的调查显示,27.3%的企业家认为宏观经济形势"偏冷",较上季上升2.5个百分点;67.1%认为"正常",与上季基本持平;5.6%认为"偏热",下降2.5个百分点.

银行家的调查显示,宏观经济热度指数继续下降,银行业景气指数高位回落,贷款需求指数下降,货币政策感受指数明显上升.

其中认为当前宏观经济"偏冷"的银行家占比为29.5%,较上季度上升5.9个百分点;认为"正常"的银行家占比为61.2%,比上季上升4.3个百分点.对下季度经济运行走势,22.6%的银行家预计将"偏冷",68.7%的银行家预计下季"正常".

国开证券宏观经济分析师杜征征表示,经济还是维持回落趋势,不过有所趋缓,目前经济形势还是有很多不确定因素,比如说今年房地产价格是不是大幅下降,外需改善的情况.他们预计二季度GDP(国内生产总值)可能触底,到8.5%左右水平.

他认为,信心指数回升的预期对经济回升有一定的引导作用,有利于经济回暖.

中国已明确提出今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.

中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑,至8.9%.

此外,从市场需求指数、出口订单指数和国内订单指数均下滑,但预期指数却普遍上升,企业经营景气指数和盈利指数一季度亦下滑,但预期也在上升.

**物价调控见成效**

作为2011年中国经济工作首要任务的调控物价,在政府多重努力后成效显然得到认可.一季度储户调查显示,居民当期物价满意指数较上季度和去年同期分别提高.居民对未来物价上涨预期继续回落,对房价上涨的预期继续降低.

不过,仍有62.9%的居民认为物价"高,难以接受",较上季和去年同期分别回落;34.9%的居民认为"可以接受",较上季和去年同期分别提高.

居民对未来物价上涨预期继续回落,未来物价预期指数62.1%,低于上季和去年同期;其中预测下季物价上涨的居民比例为31.4%,较上季度下降5.4个百分点.

对房价预期与购房意愿的调查显示,居民对当前房价接受程度有所提高,房价上涨预期降至近三年来低位.但仍有67.7%的居民认为房价"过高,难以接受".

对下半年房价走势,48.7%的居民预期"基本不变",19.7%的居民预期"下降",17.7%的居民预期"上升".预期"上升"的比例较去年同期下降 23.8个百分点.

未来三个月内有购房意愿的居民占14.1%,与上季基本持平,是1999年调查以来的同期最低值.在不同收入水平的居民中,高收入居民(家庭月收入5万元以上)投资房地产意愿最低,仅为13.7%.特大城市(北京市、上海市)居民的房地产投资意愿甚至低于2009年初的最低水平,仅为9.4%.

在各主要投资方式中,25.7%的居民偏好"基金、理财产品",这个比例较去年四季度提高3.2个百分点,是居民的投资首选;居民另一主要投资方式为"实业投资",16.4%的居民倾向该种投资,是2009年以来的最高值;房地产投资意愿继续回落.(完)