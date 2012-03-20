〔中国房地产〕50座新兴城市将成为商业地产未来10年的焦点--仲量联行

港报社评：中资高价抢地，多建公屋减冲击--经济日报3月1日
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
路透上海3月20日电---全球性房地产管理和投资服务公司仲量联行(JLL.N)周二称,大规模的城市建设以及经济的快速发展,正在使中国的城市发生着快速的转变.以成都、重庆、大连等为代表的中国新兴城市50强,将成为世界房地产市场未来十年蕴藏最大商机的市场之一.
在其发布的中国新兴城市50强报告中称,为满足经济迅猛增长的需求,预计本个10年内,中国新兴城市的50强中的主要城市将新建8,000多万平方米的现代零售物业和接近3,000万平方米的甲级办公楼,从而为市场带来亟需的商业房地产供应.
仲量联行中国研究部总监柯志谦说,在今后的10年间,这50座新兴城市的经济增长总和预计将占全球整体经济增长的12%,这50座城市囊括了世界发展最快城市的前10名,其中,表现特别突出的有重庆、天津和成都.
"投资者关注的焦点将是零售物业细分市场,这将成为最大的房地产市场商机.其主要驱动力是这些城市中产阶级人口数量的强劲增长,"仲量联行大中华区董事总经理冯建强表示,预计未来五年内这些城市中产阶级的人数将增长一倍,达到1.25亿以上.
报告并指出,物流仓储细分市场也将存在巨大的商机.目前,中国拥有国际标准的物流仓储设施供应严重不足,总存量仅相当于美国波士顿一个城市的物流仓储空间.然而,交通基础设施的不断改善,零售业的强劲增长以及中国制造业基地向内陆地区转移,这些因素将充分带动物流仓储细分市场的未来发展.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
中资继上周高价夺得新地王后，昨日再下一城，与港商联手夺得港铁黄竹坑站发展项目。中资持续高价抢地助燃楼市，令高楼价高租金问题更难解决，港府拆招不多，惟有多建公营房屋缓减楼困。
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行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。