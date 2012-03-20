《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.55%,略低于二级市场水平

* 招标品种: 财政部10年期固息国债,为今年第4期续发

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(21日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.50%-3.59%

* 预测均值: 3.55%(按各家机构预测值平均)

路透上海3月20日电---中国财政部周三将招标发行今年第四期10年期续发国债.路透调查显示,10年国债稳定性强,配置价值好,加之资金面尚处于宽裕,因此料一级市场需求将趋于稳定,新债中标收益率将略低于二级市场水平,预测均值落在3.55%

业内人士表示,10年期国债的相对稀缺性和税收优惠的特点,对于以银行为主的配置盘仍具有吸引力.但鉴于近期利率债长端走势偏弱,中标利率难以明显低于二级市场.

"10年期国债一直很稳定,并且配置价值高,机构对其还是有需求的,今年以来国债发行的投标倍数多在1.6-1.9倍之间,"上海一银行交易员称.

上海另一银行交易员认为,市场对于未来经济走势预期存在分歧,一定程度上减弱了机构介入新债的热情.因此本期新债中标利率虽然仍能保持低于二级市场水平,但投标倍数将较前下降.她预计在1.5倍左右.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动.[CN/CN]

中国银行间债市周二早盘现券收益率微涨.受季末及国库现金定存到期推动,资金利率小幅抬升,亦推升现券收益率.此外,市场人士认为,短期限、中低评级的投资偏好仍将持续.[CN/CN]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5590%;二级市场上,剩余期限约9.688年的固息国债110019券目前最新成交tCN110019=CFXS在3.5650%

该期债为财政部本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(四期)国债CN120004=CFXS相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.

本次续发行中,机构中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销,低于全场加权平均中标价格20个以内(含20个)的标位,按各自中标价格承销;低于全场加权平均中标价格20个以上(不含20个)的标位全部落标.

该续发行国债的竞争性招标时间为3月21日9:30-10:30,3月22日开始续发行,3月26日续发行结束,续发行部分从3月28日起与原发行部分合并上市交易.120004券在招标当日停止交易一天.

财政部于2月22日招标发行的第四期10年国债发行量280亿元,起息日为2月23日,票面利率3.51%,按半年付息.到期偿还本金并支付最后一次利息.(完)