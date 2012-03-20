(重温稿)《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.55%,略低于二级市场水平

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 招标品种: 财政部10年期固息国债,为今年第4期续发
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(21日)9:30-10:30
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 3.50%-3.59%
* 预测均值: 3.55%(按各家机构预测值平均)
路透上海3月20日电---中国财政部周三将招标发行今年第四期10年期续发国债.路透调查显示,10年国债稳定性强,配置价值好,加之资金面尚处于宽裕,因此料一级市场需求将趋于稳定,新债中标收益率将略低于二级市场水平,预测均值落在3.55%
业内人士表示,10年期国债的相对稀缺性和税收优惠的特点,对于以银行为主的配置盘仍具有吸引力.但鉴于近期利率债长端走势偏弱,中标利率难以明显低于二级市场.
"10年期国债一直很稳定,并且配置价值高,机构对其还是有需求的,今年以来国债发行的投标倍数多在1.6-1.9倍之间,"上海一银行交易员称.
上海另一银行交易员认为,市场对于未来经济走势预期存在分歧,一定程度上减弱了机构介入新债的热情.因此本期新债中标利率虽然仍能保持低于二级市场水平,但投标倍数将较前下降.她预计在1.5倍左右.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动.[CN/CN]
中国银行间债市周二早盘现券收益率微涨.受季末及国库现金定存到期推动,资金利率小幅抬升,亦推升现券收益率.此外,市场人士认为,短期限、中低评级的投资偏好仍将持续.[CN/CN]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期品种最新收益率报在3.5590%;二级市场上,剩余期限约9.688年的固息国债110019券目前最新成交tCN110019=CFXS在3.5650%
该期债为财政部本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(四期)国债CN120004=CFXS相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.
本次续发行中,机构中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销,低于全场加权平均中标价格20个以内(含20个)的标位,按各自中标价格承销;低于全场加权平均中标价格20个以上(不含20个)的标位全部落标.
该续发行国债的竞争性招标时间为3月21日9:30-10:30,3月22日开始续发行,3月26日续发行结束,续发行部分从3月28日起与原发行部分合并上市交易.120004券在招标当日停止交易一天.
财政部于2月22日招标发行的第四期10年国债发行量280亿元,起息日为2月23日,票面利率3.51%,按半年付息.到期偿还本金并支付最后一次利息.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。