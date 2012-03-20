〔中国汇市〕人民币兑美元续收跌,预热已久汇率扩大弹性时机渐成熟(更新版)

(新增收盘报价)

* 人民币兑美元中间价连续第三日攀升

* 但人民币即期汇价续收跌,因购汇盘持续施压

* 预热已久,人民币汇率扩大弹性时机渐成熟

* 达到均衡水平后,基本面将决定汇率走向

路透上海3月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘在连升的中间价引领下一度走强,但持续的购汇盘仍令其升势承压,收盘连续第二日小跌.因近期中间价波动较此前更为明显,加之官方频释的扩大人民币波动言论,市场对汇价可能随时宣布扩大波幅的的接受度渐强.

交易员并指出,从2月中国出现大额贸易逆差来看,人民币均衡态势特征渐显.在此情况下,未来走势将与经济增长情况密切相关,如果经济形势恢复较好,长期升值仍有望再现.

北京一股份制银行交易员称,因目前多数时间日间波幅尚未用足,因此"我更关心的不是(现在要不要)扩大波幅,而是人民币是不是真正到了均衡水平."

他解释说,从2月出现的大额贸易逆差来看,人民币被低估的说法已经无法立足,均衡态势渐显.这种情况人民币汇率"应该正常反映基本面的情况,如果中国经济恢复稳定,甚至持续向好,那(人民币)肯定要走强."

中国央行新任货币政策委员会委员、中国人民大学校长陈雨露认为,如果未来中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.[ID:nSB1440992]

中国2月惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.逆差再现无疑将缓解外界对人民币汇率的批评声浪.[ID:nSB1425100]

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3241 6.3123 6.3271 6.3029 6.3082 6.3233

不过一些外资银行交易员对人民币未来能否继续走升抱有怀疑态度.他们认为,不排除出现此前因经济预期不好,境外人民币NDF出现贬值预期,而拖累境内人民币下行的情况再现.

此前中国总理温家宝和央行行长周小川都曾表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平";中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.

以下为北京时间16:46,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3330/80 6.3170

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3250/70 6.3150

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水130点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3371元.

美元指数周二在接近一周低位处徘徊,但近期美国经济好转迹象以及美国公债收益率(殖利率)上扬,可能会给美元带来一些支持.[FRX/CN]

**人民币扩大弹性时机渐成熟**

对人民币而言,虽然成为国际储备货币以及资本项目开放等尚显遥远,但经过近一两年来的磨合,扩大波幅、加强双向波动等扩大弹性的时机日渐成熟.不过在可采取的具体方法上,市场观点略有不同.

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为,虽然扩宽人民币汇率波幅的呼声已久,但从近期人民币中间价的一些新变化,似乎给市场指出了另一条可能的道路.即以中间价波幅的扩大来代替日间波动区间的扩大,从而起到增加人民币汇率弹性的作用.

他解释说,实际上由于日内上下千分之五的波动区间并未用尽,因此暂无扩大日内波幅限制的必要;相反以中间价的波动引发即期市场的波动,倒不失为一种行之有效的办法.当然上述都只是市场的猜测,是否代表着趋势性的变化还不得而知.

刘东亮还指出,目前一方面是人民币已逐渐接近均衡点,继续升值的空间不大,一方面是国际市场环境有利于强势美元的出现,而欧债危机等尚未结束,可能引发国际金融市场阶段性的剧烈振荡.在此环境下,预计人民币双向波动将日益明显,即结束单边市,转入阶段性贬值与阶段性升值相交替的振荡市,也就是所说的实现真正的涨跌互现.

央行前货币政策委员夏斌今日稍早在香港出席一论坛时表示,中国正逐步走向更富弹性的浮动汇率.[ID:nSH0110138]

中国总理温家宝周一在中国发展高层论坛中表示,人民币必将成为国际货币之一,但还不能轻易判断人民币何时能够自由兑换.他并称稳定的经济环境、健康的金融和监管框架以及全球的信心对于人民币走向国际都是必不可少的条件.[ID:nSB1441180]

针对未来人民币能否成为储备货币,业内人士认为,尽管中国具备了成为储备货币的有利条件,但离国际货币还十分遥远,应在内外条件兼备的情况下才能水到渠成,不能急于求成.[ID:nSB1442242]

路透调查显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/边竞; 审校 林高丽

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