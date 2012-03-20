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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 17:05 BJT

〔新债招标〕华能集团40亿元一年期短融,最终票面利率4.36%--路透数据

路透上海3月20日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国华能集团公司周二簿记建档发行40亿元
人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率4.36%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  华能集团     70       40       12     4.36%       中国银行     AAA        3/21       3/22   
                                                    建设银行
 =============================================================================================(完)

 --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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