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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 17:25 BJT

《外汇动态》中国商品需求增长趋缓言论打击澳元,南美商品货币或亦承压

0843GMT---尽管据称在1.0510-20水平有大量的澳元/美元AUD=买单,但不可否认必和必拓(BHP.AX)有关中国铁矿石需求放缓的言论打压了澳元.其它商品货币或也将承压.

国际货币基金组织(IMF)估计,大宗商品净出口占南美国家经济总量的10%.泛美开发银行(IADB)的经济模型显示,如果中国经济增速下降3个百分点,那么大宗商品价格将平均下跌30%.这将对盛产铜的智力、秘鲁造成影响,此外还有巴西.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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