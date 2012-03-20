〔基金产业〕富兰克林邓普顿拟募资3亿美元成立第四支私募股权基金

路透新加坡3月20日电---富兰克林邓普顿(富兰克林坦伯顿)公司的新兴市场部门主管周二表示,该公司拟募资3亿美元成立第四支私募股权基金,将为新兴市场企业提供增长所需资本.

执行董事Ong Tek Khoan对路透表示,这支期限六年的基金将一部分用于投资亚洲市场.

他并称,该部分中或有约三分之一投资于中国,印度和东南亚市场投资比重相当.

这支新基金还将寻求在受累于欧债危机的中东欧的投资机会.该基金料将于4月底完成首轮募资.

富兰克林邓普顿已推出三支聚焦新兴市场的私募股权基金.前两只基金在六年期限结束时的回报率超过100%.(完)