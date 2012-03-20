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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 17:34 BJT

〔新债招标〕天津城投集团30亿元一年期短融,票面利率4.36%--路透数据

路透上海3月20日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国天津城市基础设施建设投资集团有限公司周二在银行间债市
簿记建档发行30亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率4.36%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日    主承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  天津城投集团  60      30       12      4.36%    光大银行      AAA       3/21      3/22
                                                  中信银行
  =========================================================================================(完)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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