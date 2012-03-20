〔路透基点〕康师傅控股三年期贷款规模提高至2.5亿美元--RLPC

路透香港3月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,在香港上市的方便面厂商康师傅控股(0322.HK)的三年期贷款规模已从原定的1.5亿美元提高至2.5亿美元.

消息人士称,所有参贷行均为台湾的银行,并且在2011年第四季完成签约.

这笔子弹式贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点,含全部费用的价码为108.3基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过38基点,借款人将支付超出部分的利率.

国泰世华银行是委托主办行和代理行,德意志银行担任财务顾问.

贷款资金将用于资本支出,再融资和一般企业用途.(完)