〔路透基点〕康师傅控股三年期贷款规模提高至2.5亿美元--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,在香港上市的方便面厂商康师傅控股(0322.HK)的三年期贷款规模已从原定的1.5亿美元提高至2.5亿美元.
消息人士称,所有参贷行均为台湾的银行,并且在2011年第四季完成签约.
这笔子弹式贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点,含全部费用的价码为108.3基点.若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过38基点,借款人将支付超出部分的利率.
国泰世华银行是委托主办行和代理行,德意志银行担任财务顾问.
贷款资金将用于资本支出,再融资和一般企业用途.(完)
--编译 白云; 审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。