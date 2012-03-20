〔路透专访〕目前人民币汇率形成机制较汇价本身更受人关注--OECD秘书长

路透北京3月20日电---中国政府官员近期言论频频暗示人民币汇率可能接近"均衡"水平.经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周二在接受路透专访时称,较之人民币汇率本身,其形成机制目前更受人关注.这或许是汇率接近均衡的一个新讯号.

当被问及人民币汇率是否接近均衡时,葛利亚对路透表示,"重点已经不在人民币汇价上."

"问题不在于确定一个具体'合理'的水准,而在于每天决定汇价的机制,"他说.

葛利亚认为,对人民币汇率的评论已不再像前两年那样,仅局限于汇价本身.贸易、知识产权、投资机制以及外商如何参与公共和私营部门的竞标等,成为更受关注的问题.

他同时表示,合适的汇率机制对中国这样的贸易大国来说也至关重要.

"如果中国往更自由浮动、可兑换的汇率机制上发展,那么因汇率而造成的贸易扭曲和摩擦也会越来越少."

此前,中国国家总理温家宝和央行行长周小川都曾表示,中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向波动.人民币汇率"相对接近其均衡水平".

鉴于近期人民币中间价波动较此前更为明显,加之官方频释的扩大人民币波动言论,市场对汇价可能随时宣布扩大波幅的接受度渐强.中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘在连升的中间价引领下一度走强,但持续的购汇盘仍令其升势承压,收盘连续第二日小跌.[CNY/CN]

路透调查显示,预计人民币兑美元汇率年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214] (完)

--发稿 宿泱韫/Nick Edwards;审校 乔艳红