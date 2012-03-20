〔路透专访〕目前人民币汇率形成机制较汇价本身更受人关注--OECD秘书长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京3月20日电---中国政府官员近期言论频频暗示人民币汇率可能接近"均衡"水平.经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周二在接受路透专访时称,较之人民币汇率本身,其形成机制目前更受人关注.这或许是汇率接近均衡的一个新讯号.
当被问及人民币汇率是否接近均衡时,葛利亚对路透表示,"重点已经不在人民币汇价上."
"问题不在于确定一个具体'合理'的水准,而在于每天决定汇价的机制,"他说.
葛利亚认为,对人民币汇率的评论已不再像前两年那样,仅局限于汇价本身.贸易、知识产权、投资机制以及外商如何参与公共和私营部门的竞标等,成为更受关注的问题.
他同时表示,合适的汇率机制对中国这样的贸易大国来说也至关重要.
"如果中国往更自由浮动、可兑换的汇率机制上发展,那么因汇率而造成的贸易扭曲和摩擦也会越来越少."
此前,中国国家总理温家宝和央行行长周小川都曾表示,中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向波动.人民币汇率"相对接近其均衡水平".
鉴于近期人民币中间价波动较此前更为明显,加之官方频释的扩大人民币波动言论,市场对汇价可能随时宣布扩大波幅的接受度渐强.中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘在连升的中间价引领下一度走强,但持续的购汇盘仍令其升势承压,收盘连续第二日小跌.[CNY/CN]
路透调查显示,预计人民币兑美元汇率年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214] (完)
--发稿 宿泱韫/Nick Edwards;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。