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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 18:35 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,但需求前景限制跌幅

路透新加坡3月20日电---马来西亚棕榈油期货周二延续跌势,因部分交易商担心市场超买而锁定获利,不过出口趋势暗示需求依然强劲,令跌幅受限.

"价格收低,跟芝加哥期货交易所(CBOT)走势和技术性卖盘相符.看上去,期待已久的修正走势正在展开,一旦完成,价格还会反弹."马来西亚一家经纪商的交易员称.

指标6月棕榈油期货FCPOc3收低0.2%,报每吨3,366马币.

成交量为28,255口,高于通常25,000口的水准.

路透市场分析师王涛称,棕榈油期货支撑位和阻力位分别在3,343和3,398美元.

船货调查机构SGS公布,马来西亚3月1-20日棕榈油出口较上月同期增14%至886,706吨.

市场人士还密切关注阿根廷货车工人罢工情况,出口商正等待他们将新收获的大豆运往港口.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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