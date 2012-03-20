〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,但需求前景限制跌幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡3月20日电---马来西亚棕榈油期货周二延续跌势,因部分交易商担心市场超买而锁定获利,不过出口趋势暗示需求依然强劲,令跌幅受限.
"价格收低,跟芝加哥期货交易所(CBOT)走势和技术性卖盘相符.看上去,期待已久的修正走势正在展开,一旦完成,价格还会反弹."马来西亚一家经纪商的交易员称.
指标6月棕榈油期货FCPOc3收低0.2%,报每吨3,366马币.
成交量为28,255口,高于通常25,000口的水准.
路透市场分析师王涛称,棕榈油期货支撑位和阻力位分别在3,343和3,398美元.
船货调查机构SGS公布,马来西亚3月1-20日棕榈油出口较上月同期增14%至886,706吨.
市场人士还密切关注阿根廷货车工人罢工情况,出口商正等待他们将新收获的大豆运往港口.(完)
--编译 程琳;审校 白云
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。