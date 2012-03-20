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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 18:53 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,泰国股市再度失守1,200点

路透曼谷3月20日电---大多数东南亚股市周二上涨,因投资者敲进股息具有吸引力的个股,但获利了结压制涨势,连续第二日令泰国指标股指脱离1,200点的水平.

泰国股市.SETI收高0.6%,新加坡股市海峡时报指数.FTSTI和马来西亚股市.KLSE分别上涨0.4%和0.3%.

印尼股市.JKSE微幅收低,菲律宾股市.PSI下跌0.5%,上周曾触及纪录高位.越南股市.VNI上涨0.5%.

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